В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в Петербурге уборщикам, буфетчикам и кастеляншам заплатят за работу в "красной зоне". Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.
Комздрав издал распоряжение от 05.06.2020 № 382 "О выделении средств". Отмечается, что в большинстве случаев выплаты получат уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики. Однако медучреждения также смогут установить кому направить выплаты.
Предполагается, что выплаты начислят за март, апрель и май 2020 года. На эти нужны из резервного фонда Северной столицы выделят 130 миллионов рублей. В 45 медицинских организаций Петербурга в ближайшие дни будут перечислены денежные средства.
Ранее мы сообщали о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга.
Фото:pixabay
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