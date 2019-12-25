Выплаты сделают сразу за несколько месяцев — март, апрель и май 2020 года.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в Петербурге уборщикам, буфетчикам и кастеляншам заплатят за работу в "красной зоне". Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Комздрав издал распоряжение от 05.06.2020 № 382 "О выделении средств". Отмечается, что в большинстве случаев выплаты получат уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики. Однако медучреждения также смогут установить кому направить выплаты.

Предполагается, что выплаты начислят за март, апрель и май 2020 года. На эти нужны из резервного фонда Северной столицы выделят 130 миллионов рублей. В 45 медицинских организаций Петербурга в ближайшие дни будут перечислены денежные средства.

Ранее мы сообщали о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга.

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