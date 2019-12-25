За выплатами можно обратиться в администрацию по месту жительства или в Комитет по социальной политике.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление уже подписал Александр Беглов. Таким образом в Петербурге врачи, медперсонал и фельдшеры, которые переболели COVID-19 смогут получить единовременные выплаты от 300 тысяч рублей. Отмечается, что в случае инвалидности из-за коронавируса медик получит 500 тысяч рублей, в случае смерти – его родственники получат миллион рублей.

На эти выплаты из резервного фонда Петербурга выделено 600 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.

Фото:Piter.TV