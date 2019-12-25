В общей сложности выздоровели 847 человек.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в Петербурге за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавируса в Северной столице.

С начала пандемии COVID-19 от болезни излечились более 12 тысяч горожан. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Северной столице излечились 847 человек.

Эксперты отмечают, что в Петербурге ситуация с коронавирусом улучшается.

Ранее мы сообщали о том, что к осени в Петербурге ожидают рост числа онкобольных.

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