К осени в Петербурге ожидают рост числа онкобольных

Из-за боязни коронавируса люди перестали обращаться к врачам.

Число онкологических больных в Петербурге может вырасти к концу года. Такое заявление сделал директор Петербургского онкоцентра Владимир Моисеенко во время онлайн-конференции ТАСС.

Моисеенко отметил, что из-за пандемии коронавируса уменьшилось число больных, которые поступают на лечение впервые. Из-за коронавируса была полностью приостановлена диспансеризация и ранняя диагностика заболеваний.

С этой проблемой мы обратились в комитет по здравоохранению. В противном случае мы к осени будем иметь взрыв такой же, как с коронавирусом. Причем, с запущенными формами опухоли. Владимир Моисеенко, директор Санкт-Петербургского онкологического центра

Врачи не устают повторять о необходимости регулярного обследования, особенно тем, кто находится в группе риска и имеет тревожные симптомы.

Петербургу ежедневно требуется 250 тысяч масок и 40 тысяч костюмов для медиков.

Фото: pixabay