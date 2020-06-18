Петербургу ежедневно требуется 250 тысяч масок и 40 тысяч костюмов для медиков

До пандемии у города не было предпосылок хранить такое огромное количество СИЗов.

Президент региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга", научный руководитель Института экспериментальной медицины, академик РАН Генрих Софронов рассказал, что никто с самого начала пандемии COVID-19 не мог предусмотреть, что она окажется настолько серьезной. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По словам академика, в сутки Петербургу требуется 250 тысяч масок и 40 тысяч одноразовых костюмов

Естественно, до пандемии у города не было предпосылок хранить такое огромное количество СИЗов. В первый месяц пандемии не было возможности ни произвести, ни экстренно закупить СИЗ. Генрих Софронов

С такой же проблемой столкнулись и во многих других странах. Был период времени (3-4 недели), когда купить маски, костюмы просто было негде.

Тесты на коронавирус сделали более миллиона петербуржцев.

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