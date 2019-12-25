Тесты на коронавирус сделали более миллиона петербуржцев

Александр Беглов согласился с тем, что лабораторных мощностей города на данный момент не хватает.

Представители организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" пожаловались губернатору Александру Беглову на невозможность пройти в городе экспресс-тест на коронавирус. Большинство работодателей перед выходом на работу требуют предоставить справку с отрицательным тестом на коронавирус, но результаты часто приходится ждать от нескольких дней до недели.

Александр Беглов согласился с тем, что лабораторных мощностей не хватает. Он уточнил, что городская администрация сейчас работает с Роспотребнадзором над этой проблемой. При этом сдать биоматериалы на исследование можно в 36 лабораториях. В день проводится до 28 000 заборов проб.

На сегодняшний день тесты на коронавирус уже сдали более миллиона петербуржцев.

В Петербурге зафиксировали самый высокий уровень летальности от коронавируса в СЗФО.

Фото: Piter.TV