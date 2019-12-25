на выделенные средства, в частности, оборудуют входы для инвалидов, проедут ремонт крыш и инженерных сетей.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что на ремонт 30 соцучреждений Петербурга потратят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Отмечается, что среди 30 учреждений, 19 объектов здравоохранения, девять объектов образования, а также два культурных учреждения.

На соответствующие средства специалисты оборудуют входы для инвалидов, проедут ремонт крыш и инженерных сетей.

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