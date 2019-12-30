Эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока 9,5%.

В среду, 22 января, стало известно о том, что Пулково намерено ввести электронные посадочные талоны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.

Эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока 9,5%. Также в воздушной гавани отметили, что Пулково преодолеет планку в 20 миллионов пассажиров.

Напомним, что в понедельник, 20 января, стало известно, что в Пулково презентовали новые направления. Из Петербурга можно будет улететь в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. Новые направления представил венгерский перевозчик Wizz Air .

Ранее мы сообщали о том, что Петербург намерен участвовать в разработке российской карте космических мест.

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