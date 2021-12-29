В 12 часов Театр Комедии откроет доступ к трансляции детского музыкального спектакля

Команда театра решила поддержать маленьких зрителей, которые не смогут посещать массовые мероприятия из-за ковидных ограничений.

Сегодня, 29 января, в 12 часов дня Театр Комедии откроет доступ онлайн-зрителям к детскому спектаклю "Крем, джем и буги-вуги". Посмотреть постановку можно на сайте площадки.

Завтра в это же время маленькие ценители театрального искусства увидят стрим спектакля "Аленький цветочек". И в последующие дни коллектив театра будет показывать постановки в виртуальном пространстве. Решение было принято в связи с введением новых ковидных ограничений в Петербурге, из-за которых несовершеннолетние не могут попасть на массовые мероприятия.

Напомним, что с 28 января по 13 февраля маленькие петербуржцы не смогут ходить в зоологические парки, музеи и выставочные пространства. Также им запрещено посещать бассейны, фитнес-центры и другие общественные места.

В Смольном заявили, что вспышка штамма "омикрон" должна стихнуть через пару недель. А пока власти готовятся к ухудшению обстановки. Так, 59 пунктов для вакцинации детей и подростков уже открыли в поликлиниках города

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