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Стало известно, что правительство РФ пока не отменило запрет на выезд в Финляндию 15 июля
Вчера, 22:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что правительство РФ пока не отменило запрет на выезд в Финляндию 15 июля

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Отметим, из-за действующих ограничений жители Петербурга не могут выехать в Финляндию и Эстонию без уважительной причины. 

Правительство России не разместило официальные документы, которые бы отменяли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ страны. 

На минувшей неделе в кабмине заявили, что постановления № 635-р и 763-р, регламентирующие выезд за пределы РФ на машине или автобусе, утратят силу 15 июля. При этом на официальном сайте не появилось никаких распоряжений. 

В Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти "Фонтанке" сообщили, что директив о снятии соответствующих ограничений пока не поступало. При этом в оперштабе по борьбе с коронавирусом изданию заявили, что от планов по открытию сухопутных границ в правительстве не отказались.

Отметим, из-за действующих ограничений жители Петербурга не могут выехать в Финляндию и Эстонию без уважительной причины. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: запрет, ковидные ограничения, правительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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