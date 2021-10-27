Стало известно, что правительство РФ пока не отменило запрет на выезд в Финляндию 15 июля

Отметим, из-за действующих ограничений жители Петербурга не могут выехать в Финляндию и Эстонию без уважительной причины.

Правительство России не разместило официальные документы, которые бы отменяли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ страны.

На минувшей неделе в кабмине заявили, что постановления № 635-р и 763-р, регламентирующие выезд за пределы РФ на машине или автобусе, утратят силу 15 июля. При этом на официальном сайте не появилось никаких распоряжений.

В Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти "Фонтанке" сообщили, что директив о снятии соответствующих ограничений пока не поступало. При этом в оперштабе по борьбе с коронавирусом изданию заявили, что от планов по открытию сухопутных границ в правительстве не отказались.

Отметим, из-за действующих ограничений жители Петербурга не могут выехать в Финляндию и Эстонию без уважительной причины.

Фото: Piter.tv

