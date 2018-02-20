На них американцы отработают противодействие противнику в воздушном пространстве.

ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях. Об этом сообщили "РИА Новости". Сейчас военные разыскивают подрядчиков, которые смогли бы им предоставить эти летательные аппараты. По словам сотрудников ведомства, Америка намерена отработать противодействие воздушной обороне. Учения состоятся с 18 по 20 ноября.

В конкурсной заявке указано, что кандидат должен предоставить для учений минимум два вертолета из России. В них должен находиться квалифицированный экипаж, специалисты по обслуживанию, учебные материалы. Исполнители обеспечат ориентацию Ми-24, надземную подготовку и поддержку полетов.

Американцы хотят сформировать "реалистичное представление об угрозе, которую могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи". Это подразделение находится на базе в Девис-Монтен в штате Аризона.

Ранее Piter.tv писало том, что российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России