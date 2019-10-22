Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS

Отечественный ледокол попал в шторм.

В Норвегии российский корабль подал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Telegram-канале местные службы спасения. Эксперты добавили, что на борту судна находится экипаж, в составе которого 33 человека.

Известно, что россияне попали в шторм у западных берегов государства. Пострадал ледокол "Тор", который принадлежит Росморпорту.

Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя говорят норвежцы

Корабль сохранил способность к маневрированию, однако непогода значительно снизила его мощность. К ледоколу направляются вертолет экстренного ведомства и спасательные катера, россиянам удалось частично запустить двигатели.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Timelab Pro