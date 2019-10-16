ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

На операцию по поиску противника власти страны потратили около 20 миллионов местных крон.

В Швеции ВМС безрезультатно искали российскую подлодку, которая якобы "подавала сигналы". Об этом сообщили "РИА Новости". На поисковую операцию власти страны потратили более двух миллионов евро. На розыскные мероприятия ушла неделя. Позже выяснилось, что странные звуки издавали вовсе не субмарина, а сломанный буй.

Определить источник военные смогли после того, как задействовали в операции более современное оборудование. При анализе записей выяснилось, что сигналы поступали от метеорологического объекта, вышедшего из строя.

Напомним, что первые подозрения на шпионаж русских у Швеции возникли в 2014 году. Тогда власти заявили, что иностранные подлодки и корабли могут прятаться вблизи Стокгольмского архипелага. Чиновники предположили, что проблема может крыться также с совершавших вылазку водолазах.На военном заседании было решено закрыть воздушную границу Швеции над место поиска. В Минобороны России тогда же заявили, что на участке есть только подводных объект из Нидерландов.Несмотря на это, государство прекратило любые контакты с ВС России.

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Видео: YouTube/ Wendover Productions, World of Warships Official Channe