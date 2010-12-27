Выборг и Норвегия займутся развитием совместных проектов

В совместных панах двух сторон продолжить развитие сотрудничества в области образования, спорта, культуры, экологии, бизнеса.

С официальным визитом в городе Будё (Королевство Норвегия) побывала делегация МО "Выборгский район", в состав которой вошли глава муниципального образования Дмитрий Никулин, глава администрации Геннадий Орлов, заместитель председателя комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев.

В Норвежском музее авиации города Будё состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области (Российская Федерация) и мэрией коммуны Будё губернии Нурланд (Королевство Норвегия). В совместных панах двух сторон продолжить развитие сотрудничества в области образования, спорта, культуры, экологии, бизнеса и др.

В рамках визита выборгская делегация посетила Центр Крайнего Севера, расположенный в Университете Норд, который занимается развитием инноваций, стратегией создания бизнеса в районе Крайнего Севера. Познакомилась с работой объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии. Также участники делегации побывали с экскурсией в библиотеке Стормен (Stormen), признанной лучшей библиотекой Норвегии в 2019 году, и передали книги и буклеты в дар от библиотеки А.Аалто г. Выборга.

Напомним, первый договор о дружбе между Выборгом и Будё был подписан 2 августа 1990 года.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО