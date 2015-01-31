ЦАХАл ответил на ракеты, запущенные Палестиной накануне.

ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС. Об этом через Twitter-аккаунт сообщили представители местной армии. По данным военных, выпущенная ракета стала реакцией Иерусалима на запущенное вечером из анклава Палестины (сектора Газы) оружие.

В ответ на ракету наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС...ХАМАС несет всю ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения. пресс-служба ЦАХАЛ

Известно, что выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева. В этот населенный пункт в день выборов в парламент прибыл премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. В ЦАХАЛ уточнили, что военные зафиксировали запуск одного боевого снаряда из сектора Газа по израильской земле. Система оповещения об атаке сработала на открытой местности.

Глава Минобороны Израиля заявил о сотнях тысяч ракет у бойцов "Хезболлах".

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