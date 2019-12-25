Партия главы правительства лидирует на выборах в местных парламент (Кнессет).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил граждан за поддержку на парламентских выборах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы правительства страны. Чиновник написал о том, что поддержка населения 23 марта обеспечила его партии "Ликуд" победу как правой силе.

Граждане Израиля, спасибо. Вы подарили огромную победу правым и "Ликуд" под моим руководством. "Ликуд" лидирует с огромным отрывом от следующей партии. Ясно, что большинство израильских граждан выступают за правых, и они хотят сильного и стабильного правого правительства. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Согласно сведениям экзитполов, партия "Ликуд" премьер-министра Израиля побеждает на состоявшихся 23 марта выборах в Кнессет. Депутаты могут рассчитыватьна 31 из 120 мест в местном парламенте. Второй по численности партией в законодательном органе Израиля будет "Еш атид" от лидера оппозиции Яира Лапида. Она рассчитывает на 18 депутатских мандатов.

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