Глава Минобороны Израиля заявил о сотнях тысяч ракет у бойцов "Хезболлах"

Бени Ганц показал Fox News на карте цели Израиля в Ливане.

Глава Минобороны Израиля заявил о сотнях тысяч ракет у бойцов ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом в эфире американского телеканала Fox News сообщил чиновник еврейского государства Бени Ганц. По словам специалиста, сторона противника имеет на вооружении сотни тысяч ракет. Ганц добавил, что большая часть боеголовок нацелена на гражданские объекты на территории Израиля.

Также эксперт заметил, что в Бейруте существуют военные объекты "Хезболлах", которые находятся в районах проживания мирного населения. Эти сведения министр обороны Израиля получил от службы разведки. Чиновник продемонстрировал иностранному журналисту карту, на которой указано местоположение таких объектов. Ганц заметил, что для ЦАХАЛ этот документ указывает цели нападений.

В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия.

Видео: FOX News