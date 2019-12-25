ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военные уничтожили несколько позиций радикалов из Палестины.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители военного ведомства еврейского государства ЦАХАЛ. В армии уточнили, что атаковали боевиков после того, как из палестинского анклава по Израилю была пущена ракета. Ликвидирована позиция зенитного пулемета, а также складское помещение и пункт, использующийся радикалами для прокладки подземных туннелей.

В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС. ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что ранее местные жители услышали экстренное оповещение о возможном ракетном обстреле в районах, граничащих с сектором Газа. По территории Израиля была выпущена одна ракета. Ее смогла перехватить противовоздушная система "Железный купол".

В Израиле не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии.

Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель

