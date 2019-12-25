Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом страны.

В четверг, 29 октября, стало известно, что банк ВТБ профинансирует строительство метро в Петербурге, заявил глава компании Андрей Костин.

Констин отметил, что договоренности с правительством Северной столицы достигнуты: банк будет участвовать непосредственно и поможет в строительстве финансово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, губернатор и Андрей Костин обсудили реализацию совместных масштабных проектов в Петербурге.

Александр Беглов уточнил, что благодаря совместному сотрудничеству с ВТБ, в городе появились важные транспортные объекты.

Ранее мы писали, что Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России.

Фото: Piter.TV