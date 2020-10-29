Средний уровень газификации по стране достигает 70%.

Владимир Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России. Об этом российский политик рассказал на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

Что касается газификации, ...не могу сказать, что я доволен уровнем газификации в стране. Хотя она тоже развивается. Сегодня средний уровень газификации - под 70%, а в Центральном федеральном округе - 85%. В некоторых регионах, безусловно, нам еще очень много предстоит сделать Владимир Путин, президент России

Глава государства уточнил, что поставки российского газа обеспечиваются не только за счет безубыточного функционирования "Газпрома", но и за счет формирования определенных финансовых условий. Путин заметил, что стоимость голубого топлива на экспорт значительно выше, чем для внутреннего потребления. Это дает правительству возможность реализовывать план по газификации внутри страны.

Владимир Путин напомнил, что экспорт газа дает возможность для того, чтобы российская экономика являлась конкурентоспособной. Он добавил, что некоторым иностранным партнерам Москвы этого бы не хотелось.

Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от Европы.

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