Общественные обсуждения проекта планировки территории под линию метро пройдут онлайн

Обсуждения коснутся Красносельско-Калининской линии.

С 29 октября в Петербурге пройдут общественные обсуждения проекта планировки и межевания территорий для размещения "коричневой" ветки метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре города.

Речь идет об участке от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал -2" с электродепо "Красносельское". В состав проектируемого участка входят шесть станций, три из которых являются пересадочными. На одной из них ("Броневая") предусмотрена возможность создания пересадки на перспективную Кольцевую линию.

Проектировщиком выступило ООО "ГеоКад". Обсуждения продлятся до 21 декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет провозить оружие в метро.

Фото: Piter.TV