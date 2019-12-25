  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет провозить оружие в метро
Сегодня, 17:18
171
nadezhda_sib

Мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет провозить оружие в метро

0 0

Судья рассмотрит материалы дела.

Мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет на провоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в метрополитене города. Исковое заявление зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, Всеволод Костенко намерен оспорить 14-й подпункт 32-го пункта Правил пользования петербургским метрополитеном. Они были утверждены постановление правительства города от 29 сентября 2020 №766. 

Материалы переданы судье. Детали иска пока не известны. 

Ранее вице-губернатор прокомментировал возможность не повышать стоимость билетов на проезд в 2021 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: метро, метрополитен, оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии