Мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет провозить оружие в метро

Судья рассмотрит материалы дела.

Мужчина подал в суд на правительство Петербурга за запрет на провоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в метрополитене города. Исковое заявление зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, Всеволод Костенко намерен оспорить 14-й подпункт 32-го пункта Правил пользования петербургским метрополитеном. Они были утверждены постановление правительства города от 29 сентября 2020 №766.

Материалы переданы судье. Детали иска пока не известны.

Ранее вице-губернатор прокомментировал возможность не повышать стоимость билетов на проезд в 2021 году.

Фото: Piter.TV