Тегеран задержал либерийский танкер около Оманского залива.

ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах. Об этом сообщили американские представители СЕНТКОМ (Центрального командования Вооруженных сил) в собственном аккаунте в Twitter. По данным военных, Тегеран задержал судно Wila в международных водах 12 августа.

Иранские вооруженные силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, поднялись на борт и взяли под свой контроль судно под названием Wila сообщение СЕНТКОМ

Согласно данным, полученным от сервиса Marine Traffic судно Wila является танкером. Оно ходит под флагом Либерии. Экипаж вышел из эмиратского порта Аль-Хамрия в принадлежащую ОАЭ якорную стоянку около города Хор-Факкан в Оманском заливе. В последний раз радары фиксировали местонахождение корабля около 00:02 часов по московскому времени вблизи якорной стоянки.

Российские и азербайджанские моряки застряли на судне в порту Суэца.

Видео: Twitter/U.S. Central Command