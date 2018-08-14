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Российские и азербайджанские моряки застряли на судне в порту Суэца

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Корабль не может выйти из порта из-за отсутствия финансирования.

Российские и азербайджанские моряки застряли на судне в порту Суэца. Об этом журналистам ТАСС рассказала инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина. Чиновница объяснила, что танкер "Агдаш" вынужден находиться в порту почти 16 месяцев. У экипажа нет средств для дальнейшего плавания. 

Судно в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. Они тоже без воды, без еды. Тоже ищем адвоката

Ольга Ананьина , инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске

В настоящее время корабль не арестован. Владелец судна имеет долг перед моряками в размере 412 тысяч долларов. Среди членов экипажа на борту находятся пятеро граждан РФ. Остальные - представители Азербайджана.

Судно с экипажем из России получило повреждения при взрыве в Бейруте.

Теги: агдаш, ольга ананьина, суэцкий канал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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