Контейнеровоз Ever Given прибыл в порт Роттердама

Задержка судна в пути составила четыре месяца.

Контейнеровоз Ever Given, который стал причиной блокировки весной текущего года русла Суэцкого канала, прибыл в порт Роттердама. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Согласно данным СМИ, задержка судна в пути составила около четырех месяцев. На это повлиял не только мартовский инцидент, но и юридические разбирательства. Уточняется, что на борту Ever Given находится около 14 тысяч контейнеров, часть из которых ждала отгрузку в порту прибытия.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Водная артерия оказалась полностью перекрыта на шесть дней. Это создало "пробку" более чем из 400 судов. Администрация канала рассчитывает получить один миллиард долларов за причиненный ущерб. По данным ряда СМИ, стороны договорились на компенсации в размере 540 миллионов долларов.

Ранее на Адмиралтейских верфях на воду спустили траулер "Механик Сизов".

Видео: YouTube / Shipspotting Rotterdam