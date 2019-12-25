Руководство Суэцкого канала назвало возможную причину инцидента с Ever Given

Глава администрации считает, что ЧП произошло из-за человеческой ошибки.

Инцидент в Суэцком канале с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки. Об этом заявил японскому агентству Kyodo глава управления канала Усама Рабиа, сообщает ТАСС.

По его мнению, капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости. Также Рабиа отметил, что на контейнеровозе находился лоцман из администрации канала, но подчеркнул, что это не возлагает на него никакой ответственности за инцидент.

Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несем никакой ответственности. Усама Рабиа, глава администрации Суэцкого канала

Напомним, что контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Водная артерия оказалась полностью перекрыта на шесть дней. Это создало "пробку" более чем из 400 судов. Администрация канала рассчитывает получить один миллиард долларов за причиненный ущерб.

Ранее в Суэцком канале снова село на мель судно.

Фото: Telegram / rogozin_do