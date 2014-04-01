Сумма ущерба Суэцкому каналу составила $1 млрд

Контейнеровоз Ever Given не покинет канал до расследования происшествия.

Ущерб от блокировки Суэцкого канала составляет около $1 млрд. Об этом сообщил газете "Коммерсантъ" глава администрации канала Усама Рабиа. Он также заявил, что расследование инцидента может занять, по крайней мере, две недели.

Сообщается, устроивший "пробку" контейнеровоз не покинет канал до расследования происшествия.

По предварительным подсчетам администрации канала сумма ущерба составляет около одного миллиарда долларов. Ранее эксперты оценили ущерб мировой экономике от блокировки водной артерии от шести до десяти миллиардов долларов в неделю.

Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма. Усама Рабиа, глава администрации канала для "РИА Новости"

Напомним, что 23 марта контейнеровоз Ever Given перекрыл собой движение по Суэцкому каналу. Судно сняли с мели 29 марта. По словам экспертов, из-за блокировки движения Суэцкий канал ежедневно терял от 12 до 14 миллионов долларов дохода.

Ранее мы сообщали, что Китай увеличил объемы поставок грузов по железным дорогам России.

Фото: Telegram / rogozin_do