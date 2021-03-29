Контейнеровоз в Суэцком канале сняли с мели

Говорить о полном восстановлении движения судов пока рано.

Спасателям удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, который ранее застрял в Суэцком канале. Но говорить о полном восстановлении движения судов пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой Bloomberg.

Согласно данным источника, контейнеровоз сняли с мели не полностью. На данный момент буксиры пытаются поставить Ever Given на правильный курс. Также сообщалось, что в случае неудачи спасательной операции судно будут разгружать.

Ранее снять с мели контейнеровоз, предполагалось по время прилива. После неудачи было принято решение организовать работу двух вспомогательных буксиров.

Напомним, Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Судно встало поперек водной артерии, из-за чего движение оказалось заблокировано. После инцидента произошел скачок цен на нефть. Эксперты полагают, что цена может вырасти на 10%.

Ранее перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала

Видео: Twitter/hemakaroonya1, Youtube/It"s My Media