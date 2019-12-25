В Суэцком канале снова село на мель судно

Движение в Суэцком канале вновь было приостановлено. В этот раз на мель сел танкер Minerva Nike под флагами Греции. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.
Сообщается, что танкер сел на мель на юге Суэцкого канала. К настоящему времени судно удалось спасти с помощью буксиров.
Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу.
источник в администрации Суэцкого канала
Возобновить движение судов по каналу планируется в течение получаса.
Напомним, что 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре водной артерии. Движение было парализовано на шесть дней.
Ранее мы сообщали, что сумма ущерба Суэцкому каналу составила один миллиард долларов.
Фото: pixabay.com
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