Ever Given затруднил движение для сотни судов.

Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства Bloomberg. По данным источника, речь идет о судне Ever Given, который шел по одному из самых загруженных морских торговых путей из Китая в направлении Роттердама. Из-за произошедшего десятки судов не могут продолжить маршрут. Специалисты говорят о проблеме, затронувшей минимум сотню кораблей.

Напомним, что Ever Given случайно село на мель , отклонившись от курса из-за "внезапно поднявшегося сильного ветра". Именно такую причину произошедшего называют представители тайваньской компании-фрахтователя Evergreen Line.

Оператор судна Bernhard Schulte Shipmanagement заявил, что в настоящее время экипажу ничего не угрожает. Данных о пострадавших не поступало, как и о загрязнении акватории.

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Видео: TG / Life Shot