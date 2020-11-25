Добровольцы смогли спасти 40 дельфинов.

В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали журналисты из NDTV. По данным источника, по меньшей мере пострадали 49 особей. Их туши нашли на мелководье в бухте Голден-Бей местные жители. Экспертам удалось спасти 40 дельфинов, но девять - погибли. Помогали достичь воды гриндам порядка 65 добровольцев. Волонтеры воспользовались приливом для того, чтобы отправить млекопитающих обратно.

Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы сообщение в Facebook

Напомним, что гринды (черные дельфины с белым пятном под подбородком в форме якоря) - морские млекопитающие. Они достигают в длину 8,5 метров при массе в более 2 тонны. Средняя особь весит в пределах 800 кг. Различные виды гринд обитают как в теплых тропических морях, так и у Северной Европы.

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Фото: Twitter/NDTV News feed

