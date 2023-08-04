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ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области

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Игорь Конашенков рассказал об успехах "Запада" на СВО.

На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские штурмовые отряды из "Западной" группировки сил продолжают наступление на широком фронте. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 4 августа с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что армия смогла занять более выгодные позиции вблизи населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области,.

Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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