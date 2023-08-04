ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области

На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские штурмовые отряды из "Западной" группировки сил продолжают наступление на широком фронте. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 4 августа с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что армия смогла занять более выгодные позиции вблизи населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области,.
Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВМФ России и ВМС Китая отработали уничтожение подлодки условного противника в Тихом океане.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все