Игорь Конашенков рассказал об успехах "Запада" на СВО.

На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские штурмовые отряды из "Западной" группировки сил продолжают наступление на широком фронте. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 4 августа с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что армия смогла занять более выгодные позиции вблизи населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области,.

Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВМФ России и ВМС Китая отработали уничтожение подлодки условного противника в Тихом океане.

Фото и видео: Минобороны России