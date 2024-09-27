ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

Евгений Балицкий рассказал о ходе СВО на территории Запорожья.

Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе на территории Запорожской области. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал местный губернатор Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что на сегодняшний день основные боевые действия в новом регионе страны разворачиваются в воздушном пространстве. Противник обстреливает участки при помощи FPV-дронов, беспилотников, ствольной и ракетной артиллерией. Такая деятельность со стороны армии киевского режима наносит существенный ущерб для инфраструктуры, поэтому власти вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов укранацистского режима.

С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. Евгений Балицкий, глава Запорожья

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости