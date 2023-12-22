ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики

Сергей Шойгу прокомментировал "удары возмездия" по объектам Украины.

Вооруженные силы России за март 2024 года совершили 190 групповых и два массированных удара высокоточными ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты со стороны киевского режима. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Сергей Шойгу, выступая перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Генерал армии добавил, что ВСУ по-прежнему пытаются убедить западных кураторов и международных спонсоров в своей способности противостоять российским силам. Это происходит несмотря на отсутствие результатов для армии противника на линии соприкосновения.

ВСУ пытаются перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения. Наши ВС реагируют асимметрично на подобные преступления... Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР.

Фото и видео: Минобороны России