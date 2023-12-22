Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР

Сергей Шойгу рассказал об обучении военнослужащих.

На территории Луганской и Донецкой народных республик к настоящему времени построено два военных полигона, к концу 2024 года их количество планируется увеличить до семи. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Сергей Шойгу, выступая перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Генерал армии добавил, что развитие сети полигонов по стране и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами представляет из себя одно из приоритетных направлений работы профильного ведомства.

Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах СВО. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

На новых военных объектах России сейчас значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава. Сергей Шойгу заметил, что в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. В прошлом году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств, а в 2024 году этот показатель будет расширен. В частности, для тренировок поступит порядка двухсот тренажеров, необходимых для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", а также боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв".

ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России