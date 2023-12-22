ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о работе на СВО.

Потери в живой силе Вооруженных сил Украины с начала 2024 года года превысили 80 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Сергей Шойгу, выступая перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Генерал армии констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах специальной военной операции. Однако наши военнослужащие продолжают теснить ВСУ в западном направлении. За март текущего года ВС РФ освободили из-под контроля Киева населенные пункты Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

С января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России