Игорь Конашенков рассказал о работе по ликвидации на СВО артиллерии противника.

Вооруженные силы России в Харьковской области уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции украинскую артиллерийскую систему М777 американского производства, а также три гаубицы Д-20 противника. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 14 января сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что задачи выполнены в рамках контрбатарейной борьбы. ликвидированы две самоходные установки 2С3 "Акация", гаубица Д-30 и самоходная установка 2С1 "Гвоздика, которые находились в Донецкой народной республике и Запорожской области. Военные поразили американскую РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

На огневых позициях уничтожены: М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области; три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка (ДНР). Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение Киеву.

Фото и видео: Минобороны России