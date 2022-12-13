На Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение Киеву

Игорь Конашенков рассказал о поражении диверсионных групп ВСУ.

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России нанесли огневое поражение киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 января сделал официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков. Специалист объяснил, что позиции противника поражены мотострелковыми боевыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота РФ вблизи Водяного, Доброволья и Пречистовки. Генерал-лейтенант добавил, что военные ликвидировали в районе Новомихайловки, расположенной севернее Шевченко, две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Игорь Конашенков, генера-лейтенант РФ

Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России