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На Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение Киеву

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Игорь Конашенков рассказал о поражении диверсионных групп ВСУ.

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России нанесли огневое поражение киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 января сделал официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков. Специалист объяснил, что позиции противника поражены мотострелковыми боевыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота РФ вблизи Водяного, Доброволья и Пречистовки. Генерал-лейтенант добавил, что военные ликвидировали в районе Новомихайловки, расположенной севернее Шевченко, две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Игорь Конашенков, генера-лейтенант РФ

Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вво, водяное, восточный военный округ, всу, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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