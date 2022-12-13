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Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО

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Военные разместили в соцсетях два ролика с демонстрацией возможностей новых боеприпасов.

Российское министерство по обороне показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции. Кадры распространены в профильном ведомстве и его социальных сетях. Специалисты пояснили, что речь идет о том, что арсенал ударных средств Вооруженных сил РФ был расширен и пополнен. ранее об этом коллег уведомил на селекторном заседании министр Сергей Шойгу.

Точным попаданием боеприпаса опорный пункт полностью уничтожен.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что опубликованные видео показывают применение новых боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины, расположенном на большом расстоянии. В первом случае речь идет о ликвидации боевой техники и живой силы ВСУ, а во втором - о точечном поражении огневых позиций в укреплённом пункте противника.

Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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