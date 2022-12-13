Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники

Специалисты ЗВО выполняют работу в полевых условиях.

Российское министерство по обороне показало, как проходит ремонт поврежденной тяжелой техники, пострадавшей во время специальной военной операции на Украине. Представители пресс-службы ведомства отметили, что задачи выполняют ремонтно-восстановительный батальон от Западного военного округа. Обслуживание таких машин ведется в круглосуточном режиме по нескольким сменам. Специалисты добавили, что в полевых условиях работники развернули пункты ремонта, в которых обязаны соблюдать требования по маскировке.

В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей. пресс-служба Минобороны РФ

Командир ремонтного взвода объяснил журналистам, что не все тяжелые машины можно починить в таких условиях, некоторые из них отправляются на капитальный ремонт. В полевых условиях в первую очередь восстанавливается оружие, которое необходимо для реализации боевых оперативных задач, которое можно вернуть на поле боя в короткие сроки. В социальных сетях появился видеоролик, на котором рабочие открывают моторный отсек танка Т-80 и с помощью крана извлекают газотурбинный двигатель для обследования возможных повреждений. Также продемонстрирована работа и с другими видами техники, включая боевые машины пехоты (БМП).

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Фото и видео: Минобороны России