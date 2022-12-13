  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:32
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов территориальной обороны ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевая задача выполнена подразделениями артиллерии. Дополнительно поражены две гаубицы противника Д-30.

Также в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, сво, херсонская область, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии