ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов территориальной обороны ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевая задача выполнена подразделениями артиллерии. Дополнительно поражены две гаубицы противника Д-30.
Также в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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