Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии и ракетных войск на СВО.

Вооружкнные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников, расположенному на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевое задание выполнено вблизи населенного пункта Мемрик в ДНР. Около Доброволья в ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант добавил, что российскими ракетными войсками и артиллерийскими боевыми подразделениями за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника, установенные на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах СВО.

Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях.

Фото и видео: Минобороны России