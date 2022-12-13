Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Вооружкнные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников, расположенному на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевое задание выполнено вблизи населенного пункта Мемрик в ДНР. Около Доброволья в ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Генерал-лейтенант добавил, что российскими ракетными войсками и артиллерийскими боевыми подразделениями за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника, установенные на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах СВО.
Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях.
Фото и видео: Минобороны России
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