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ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ в Донбассе

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации объекта ВСУ на СВО.

Вооруженные силы России уничтожили в городе Днепропетровске нефтехранилище, снабжавшее дизельным топливом ВСУ на Донбассе. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 26 октября поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре противника и узлам связи.

В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что потери противника на трех основных направлениях специальной военной операции за последние сутки превысили 300 человек.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, днепропетровск, донбасс, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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