ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России уничтожили в городе Днепропетровске нефтехранилище, снабжавшее дизельным топливом ВСУ на Донбассе. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 26 октября поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре противника и узлам связи.
В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что потери противника на трех основных направлениях специальной военной операции за последние сутки превысили 300 человек.
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Фото и видео: Минобороны России
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