Минобороны РФ: российские военные сбили МиГ-29 в Николаевской области

Самолет был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Калуга.

Вооруженные силы России сбили самолет МиГ-29 в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Калуга. Также сообщается, что ударами российских войск были поражены четыре пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Новое, Двуречная, Константиновка (ДНР), Оленовка (Николаевская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России