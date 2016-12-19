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Минобороны РФ: российские военные сбили МиГ-29 в Николаевской области

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Самолет был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Калуга.

Вооруженные силы России сбили самолет МиГ-29 в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Калуга. Также сообщается, что ударами российских войск были поражены четыре пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Новое, Двуречная, Константиновка (ДНР), Оленовка (Николаевская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, николаевская область, самолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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