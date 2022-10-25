Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили в воздухе семь снарядов РСЗО и три ракеты.

Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка (ЛНР), Колодезное, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское (Херсонская область) и Энергодар (Запорожская область).

Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе семь снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч" в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Веселое (Херсонская область), Коломыйчиха (ЛНР), а также три ракеты HARM в районах Петровки (ЛНР) и Антоновки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 солдат ВСУ.

Видео: Минобороны России