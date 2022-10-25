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Минобороны РФ: российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 солдат ВСУ

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Также были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 солдат украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий российский войск были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Также Конашенков сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении были отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ.

Ранее российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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