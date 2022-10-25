Минобороны РФ: российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 солдат ВСУ

Также были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 солдат украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий российский войск были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Также Конашенков сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении были отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ.

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Видео: Минобороны России