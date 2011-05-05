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Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

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Одно оружие расходует от 100 снарядов в день.

Российские артиллеристы используют минометы для подавления огневых позиций украинских войск. Об этом сообщил один из командиров артиллерийского подразделения в интервью "РИА Новости".

По его словам, минометы также применяются для поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении. Командир уточнил, что одно оружие расходует от 100 снарядов в день.

Также глава подразделения сообщил, что украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. Для отражения атак противника артиллеристы применяют дроны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Telegram / РИА Новости

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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