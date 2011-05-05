Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Российские артиллеристы используют минометы для подавления огневых позиций украинских войск. Об этом сообщил один из командиров артиллерийского подразделения в интервью "РИА Новости".
По его словам, минометы также применяются для поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении. Командир уточнил, что одно оружие расходует от 100 снарядов в день.
Также глава подразделения сообщил, что украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. Для отражения атак противника артиллеристы применяют дроны.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.
Видео: Telegram / РИА Новости
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