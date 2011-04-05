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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

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Экипажи применяют высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность".

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет истребителей, а также обнаружение и уничтожение наземных целей украинских войск. В военном ведомстве отметили, что экипажи Су-34 применяют высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Ранее мы сообщали, что Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва "грязной бомбы".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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