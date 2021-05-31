Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
По его словам, в военном ведомстве организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Кириллов подчеркнул, что силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.
Ранее Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".
Видео: Минобороны России
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