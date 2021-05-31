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Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва "грязной бомбы"

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В военном ведомстве организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины.

Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, в военном ведомстве организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Кириллов подчеркнул, что силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Ранее Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".

Видео: Минобороны России

Теги: готовность, грязная бомба, игорь кириллов, минобороны россии, рхбз
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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