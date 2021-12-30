Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт дополнительно рассказал о том, что в районе населенного пункта Выемка на территории Донецкой народной республики военными был поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Российские Су-27 сопроводили самолет и два истребителя ВВС Великобритании над Черным морем.

Фото и видео: Минобороны России